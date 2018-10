Sainté, City of DUB !

Grosse rentrée Dub music par ici !

Retrouvez Fedayi Pacha, Brain Damage, Zenzile and more sur Radio DIO !

Fedayi Pacha sort son nouvel album ODC et sera l’invité de « Plus fort, j’entends rien! » mercredi 10/10 à midi (rediffs à 19h et jeudi 8h, suivi d’un mix d’une heure !) . Et on le retrouvera live pour une coprod’ Dio/Face B/Le Fil le 17/11 avec Horace Andy, Protoje et Lu-K ; rien que ça !

Zenzile joue jeudi 11/10 au Fil en compagnie des locaux de Khoe-Wa Dub System. Dio sera sur place pour une interview en direct sur les ondes et en public sur place de 19h30 à 20h30. Si vous voulez assister à ça rejoignez nous avant le concert au Fil… Il reste des invits, d’ailleurs 😉

Brain Damage sort aussi un nouvel opus, marqué par la rencontre avec les musiques colombiennes autour d’un projet social par là-bas. Retrouvez le dans une spéciale de « Des mots, des sons sans cible » lundi 15/10 à midi (rediffs à 19h et mardi 8h).

Et si vous préférez le punk-rock, on vous rappelle qu’une de nos émissions doyennes, « La France Pue », fête ses 20 ans de dévotion à la crête iroquoise : 20 concerts pour l’occasion, des rencontres et des films du mercredi 10/10 au samedi 13. Toutes les infos sur leur site !