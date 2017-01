Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces festivités du mois de novembre !

L’album photo des 35 ans

Il était une fois RADIO DIO Lee Ranaldo de Sonic Youth sur les plateaux. Laetitia Raymonde Howard et Kathleen Hanna (Le Tigre/Bikini Kill) Lionel et Roddy Woomble Dimitri et Shurik’n d’IAM Captain Bob et Miossec Barbie et Ken vs the world M. Le président M. Le maire

Du 3 au 5 novembre, RADIO DIO fête ses 35 ans à la manière d’une trilogie. Venez fêter ça avec nous !

La soirée 1 se déroulera au Méliès Jean Jaurès puis au café du même nom, le jeudi 3 novembre à 19h30. Au programme : New York New York, en trois actes.

1) Conférence « Moondog à travers le XXème siècle » par Amaury Cornut

Amaury Cornut est spécialiste et passionné de l’oeuvre de Moondog. Normal : Moondog est tout à fait spécial et passionnant. Compositeur autodidacte, virtuose et influent, il a hanté les rues de New York habillé en viking avant d’enregistrer des pièces mémorables, inclassables, accessibles et samplées à mort. Il aurait eu 100 ans cette année, alors Amaury en profite pour révéler les liens qui existent entre Moondog et d’autres grandes figures musicales du XXème siècle (Janis Joplin, Steve Reich, Elvis Costello…) dans une conférence audiovisuelle captivante.

https://www.youtube.com/ watch?v=jSimbyS_YlA

https://www.youtube.com/ watch?v=ZtRasgMzM2I

https://www.youtube.com/ watch?v=Dijb-zouJd8&index=2

2) Projection du film INFINITE DREAMERS de Marc Hurtado

Une occasion rare d’avoir accès à l’intimité créative de deux musiciens cultes de la scène new-yorkaise, Alan Vega et Martin Rev qui, en solo ou avec leur groupe SUICIDE, ont inspiré autant de musiciens qu’ils ont franchi de murs entre les chapelles musicales. L’étrange alliance d’Elvis et de Kraftwerk au service d’une musique belle mais radicale. Projection unique dans la région du « poème hallucinatoire » de Marc Hurtado qui a suivi SUICIDE en tournée et ramené des images éclairantes de ce groupe essentiel.

https://www.youtube.com/ watch?v=Dn7SBQ6X5HU

https://www.youtube.com/ watch?v=1FFIFsK1duw

3) Soirée mix « New York We Love You » au Méliès Café.

Après la conférence et la projection, rendez-vous au Meliès Café pour prolonger la soirée en musique. Contrainte thématique : ne passer que des groupes ou artistes new-yorkais. Avantage indéniable : rock, punk, jazz, hip-hop, funk… On trouve de tout à New-York (et c’est souvent la crème de la crème). Mix interactif : amenez votre vinyle new-yorkais fétiche et on le passe pour faire danser les copains.

Tarifs : 8 € en pré-vente / 10 € sur place / 8 € sur place si vous vous pointez avec un casque à cornes.

You want to be a part of it!

https://www.facebook.com/events/1134042163348928/

La soirée 2 se déroulera le vendredi 4 novembre à la Cinémathèque de Saint-Etienne qui nous offre une projections spéciale du film culte de Jean Yanne TOUT LE MONDE IL EST BEAU, TOUT LE MONDE IL EST GENTIL (1972).

Un film qui se passe dans une radio, qui dépasse la radio, qui parle de politique, de déontologie et d’intégrité.

Un film qui contient une magnifique définition du concept de vulgarité et où on voit Daniel Prevost manger de la pâté pour chien.

Un film avec une B.O. à se rouler par terre aussi, signée Michel Magne.

https://www.youtube.com/ watch?v=34QxDoQo6KI

Et tout ça pour gratuit !

https://www.facebook.com/events/193984457705920/

Soirée 3 : Samedi 5 novembre – Concert à la Gueule Noire



Les festivités s’achèveront par un bon petit plateau de camarades musiciens dévoué-e-s à la cause à La Gueule Noire (rue du mont, quartier Bellevue) avec au programme à partir de 20h :

RATEL (punk-rock – Sainté)

(punk-rock – Sainté) ZERO GAIN (punk-rock – encore Sainté)

(punk-rock – encore Sainté) GUESS WHAT (duo groovy à la 60s – toujours Synthé)

(duo groovy à la 60s – toujours Synthé) ANA COOX (mix bass music – Allez Sainté)

PAF 5€ en soutien à la radio + adhésion à prix libre au lieu



Ramène tes potes !